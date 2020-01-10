Помпео заявил, что к авиакатастрофе украинского самолета может быть причастен Иран

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что иранская сторона может быть причастна к авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737-800, однако нужно провести расследование, чтобы делать финальные выводы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы не исключаем такую возможность, что украинский самолет мог выйти из строя из-за иранской стороны. Мы собираемся провести исследование и изучить детали, чтобы делать такие выводы. Я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед тем, как прийти сюда, разговаривал с канадской стороной. Это важно провести расследование и провести анализ - что же там произошло. Мы и весь мир ждем ответа", - сказал Помпео.

Напомним, что Помпео сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил соболезнования относительно гибели людей в трагической авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752, а также отметил готовность оказывать поддержку и помощь Соединенных Штатов в текущем расследовании.