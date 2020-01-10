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Минэкономики в январе пересмотрит макропрогноз из-за курса валют - Милованов

Минэкономики в январе пересмотрит макропрогноз из-за курса валют - Милованов

КИЕВ. 10 января. УНН. Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе в связи с другим валютным курсом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с другим валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - написал Милованов.

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Напомним, Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики: незначительное ускорение до 2,5% в 2020 году (2,4% ожидается в 2019 г) на фоне увеличения объемов долга и замедление увеличения производительности. (Доклад Всемирного банка "Перспективы мировой экономики за январь 2020 года".) Предыдущий прогноз ВБ предполагал ускорение роста глобального ВВП на 2,4%.

Источник: УНН
Теги: Украина, прогнозы, Тимофей Милованов
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