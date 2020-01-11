Президент Украины отреагировал на признание Ираном вины в том, что они сбили самолет

КИЕВ. 11 января. УНН. Украина ожидает официальных извинений и объективного расследования от Ирана, после того, как страна признала, что украинский пассажирский самолет был сбит военной ракетой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

"Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Напомним, Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.