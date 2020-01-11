В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета

В компании “Международные авиалинии Украины” не сомневались в том, что вины экипажа самолета потерпевшего крушение в Иране, нет. Об этом заявил президент компании Евгений Дыхне на свой странице в Facebook, после того как власти Ирана признали, что самолет был сбит военной ракетой, сообщает УНН.

“Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы.

Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно.

Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие”, — написал Дыхне.

Он отметил, что сегодня скорбит весь мир.

“Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа”, — добавил Дыхне.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение неподалеку от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.