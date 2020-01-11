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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 11 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции с применением гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 11 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 2 прицельные обстрелы позиций наших защитников", - отметил он.

Почти с полуночи от населенного пункта Лозовое оккупанты в течение часа вели обстрел наших защитников населенного пункта Пески, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

Около 5:30 утра от Старомихайловки российско-оккупационные войска выпустили 3 мины калибра 120-мм по нашим защитникам Красногоровки.

По имеющейся информации, боевых потерь, вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет.

Напомним, 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня в результате чего ранения получили трое военных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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