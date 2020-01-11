СНБО: украинские эксперты работают над расшифровкой "черных ящиков" со сбитого самолета

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинские эксперты, находящихся в Иране, работают над расшифровкой "черных ящиков" со сбитого ракетой украинского пассажирского самолета. Об этом шла речь на совещании с представителями органов сектора безопасности и обороны по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, которое состоялось в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Аппарата СНБО.

Провел совещание секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Украины сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями украинской экспертной группы и поблагодарил их за работу.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов проинформировал о ходе работы украинской экспертной группы.

Первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что эксперты МВД Украины и следственные Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших и направили сегодня утром электронную ДНК формулу украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

"Ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - сказал он.

По словам первого заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Каська, продолжается работа над квалификацией преступных деяний, приведших к трагедии.

На совещании также говорилось о том, что сейчас украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в "черных ящиках" самолета Boeing 737 рейса PS 752.

Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, что СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.