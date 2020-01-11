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Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”

Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”

КИЕВ. 11 января. УНН. Германия отвергает санкции против “Северного потока — 2”, это коммерческий проект. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Это — экономический проект”, — сказала она. “Поэтому мы считаем его правильным”, — отметила Меркель. По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников “Северного потока — 2”.

По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

"Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован",— отметила она.

Напомним, строительство “Северного потока — 2” приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Северный поток-2
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