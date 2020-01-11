Меркель заявила, что не поддерживает санкции США против “Северного потока 2”
КИЕВ. 11 января. УНН. Германия отвергает санкции против “Северного потока — 2”, это коммерческий проект. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Это — экономический проект”, — сказала она. “Поэтому мы считаем его правильным”, — отметила Меркель. По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников “Северного потока — 2”.
По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.
"Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован",— отметила она.
Напомним, строительство “Северного потока — 2” приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжение на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 газ официально уже пошел