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В Иране начались студенческие протесты из-за сбитого украинского самолета

В Иране начались студенческие протесты из-за сбитого украинского самолета

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице Ирана городе Тегеран началась студенческая акция протеста. Молодые люди недовольны действиями военных и власти в ситуации с украинским самолетом, который был сбит иранской ракетой. Об этом сообщают местные журналисты, передает УНН.

Студенты пришли в местный университет имени Амира Кариба чтобы выразить свое недовольство.

"(...) тысячи студентов протестуют против Исламского режима Ирана и "Корпуса стражей исламской революции" из-за сбитого рейса PS752 от Международных авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" системой Tor-M1 кем-то из КСИР", - говорится в подписи к видео протеста.

Сообщается, что также митингующие собрались также под другим учебным заведением, где требовали от властей большей прозрачности и открытости.

По сообщению ВВС, среди толпы были слышны выкрики "смерть диктатору". Основное требование, которое сформулировали в сообщениях в социальных каналах, проведение прозрачного расследования и наказания виновных.

Напомним, что среди погибших в результате попадания ракеты в украинский самолет погибло в болшенстве своем иранцы - 82 граждан Ирана среди 169 пассажиров и 9 членов экипажа (граждане Украины).

Источник: УНН
Теги: самолет, протесты, МАУ, Иран
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