В Иране начались студенческие протесты из-за сбитого украинского самолета

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице Ирана городе Тегеран началась студенческая акция протеста. Молодые люди недовольны действиями военных и власти в ситуации с украинским самолетом, который был сбит иранской ракетой. Об этом сообщают местные журналисты, передает УНН.

Студенты пришли в местный университет имени Амира Кариба чтобы выразить свое недовольство.

"(...) тысячи студентов протестуют против Исламского режима Ирана и "Корпуса стражей исламской революции" из-за сбитого рейса PS752 от Международных авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" системой Tor-M1 кем-то из КСИР", - говорится в подписи к видео протеста.

Сообщается, что также митингующие собрались также под другим учебным заведением, где требовали от властей большей прозрачности и открытости.

По сообщению ВВС, среди толпы были слышны выкрики "смерть диктатору". Основное требование, которое сформулировали в сообщениях в социальных каналах, проведение прозрачного расследования и наказания виновных.

#BREAKING : It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran , thousands of students are protesting against #Iran 's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight # PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF . pic.twitter.com/dN8bUK4U3v