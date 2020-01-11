В Филадельфии открывается почетное консульство Украины

КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Филадельфия (США) открывается почетное консульство Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook. В субботу было подписано соответствующее соглашение.

Посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для Украинской, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывший временной американской столице - городе Филадельфия ( штат Пенсильвания) ", - отмечается в сообщении.

Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации "Разом" и вице-президент Украинской Федерации Америки.

Согласно положению о нештатных (почетных) консулов Украины выполнения отдельных консульских функций может быть поручено Министерством иностранных дел Украины по согласованию с государством пребывания нештатным (почетным) консулам Украины.

Почетными консулами могут быть как граждане Украины, так и иностранные граждане, занимающие видное положение в обществе государства пребывания и имеют необходимые личные качества. Преимущества, привилегии и иммунитеты почетных консулов определяются в соответствии с Венской конвенции о консульских сношениях.

Напомним, новый посол Украины в США представил свои полномочия Трампу от Зеленского.