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Разумков поручил подготовить постановление Верховной Рады о катастрофе самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 13 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам подготовить постановление парламента о катастрофе самолета “Международных авиалиний Украины” рейса PS752 в Иране, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы обратиться к комитетам по вопросам обороны и международного сотрудничества провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее. Я думаю, было бы очень правильно сделать это сегодня для того, чтобы завтра мы смогли рассмотреть ее в зале ВР”, — сказал спикер парламента.

Он отметил, что, насколько ему известно, некоторые наработки в этом у народных депутатов уже есть.

“Я думаю, и сегодня на заседании комитета (если я не ошибаюсь, оно состоится в 14:00) его рассмотреть, доработать для того, чтобы уже завтра мы могли его рассмотреть”, — добавил Разумков.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, ВРУ, Дмитрий Разумков
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