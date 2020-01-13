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Приоритетом развития ВСУ является разработка и закупка высокоточного оружия

Приоритетом развития ВСУ является разработка и закупка высокоточного оружия

КИЕВ. 13 января. УНН. В Вооруженных силах Украины считают приоритетными разработку и закупку высокоточного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на план развития ВСУ на ближайшие 10 лет.

"Приоритетными являются разработка и закупка высокоточного оружия, улучшение точности и увеличения дальности действия средств огневого поражения. Ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня должны обеспечивать надежное поражение противника на больших расстояниях", - говорится в сообщении.

Так, все силы и средства огневого поражения: ударная авиация, ракетные комплексы, артиллерия, в том числе реактивная, комплексы ПВО должны быть объединены в единую ударную (огневую) систему.

Для обеспечения дальнего огневого поражения противника необходимо создать: ракетный комплекс с дальностью поражения до 500 км и более; полк ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, еще в октябре прошлого года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил  что считает недостаточным процент новой техники в ВСУ.

Источник: УНН
Теги: оружие, ВСУ
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