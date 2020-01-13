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Разумков поручил комитетам доработать 13 законов

Разумков поручил комитетам доработать 13 законов

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета поручил профильным комитетам доработать 13 законов, в которых действующие редакции определенных положений не определены парламентом, передает корреспондент УНН.

"30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины принял решение о конституционности закона о внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года и признал его неконституционным. В этом решении КСУ обязал органы государственной власти безотлагательно привести нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией Украины в редакции от 28 июня 1996 года. Во исполнение этого решения Конституционного суда Верховная Рада Украины 7 октября 2010 года приняла закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их у соответствие с Конституцией Украины", - сказал спикер парламента.

Он напомнил, что 21 февраля 2014 года ВРУ приняла решение о возобновлении действия Конституции Украины от 2004 года, а вышеупомянутый закон был признан таким, что утратил силу. Вследствие упомянутых событий на сегодняшний день действуют 13 законов, которые парламентом еще не определены в действующей редакции их отдельных положений, которые меняли закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины от 7 октября 2010 года.

"Перечень этих законов вам всем роздан. Хотел бы обратиться к комитетам, в соответствии с предметами их ведения проработать эти вопросы и внести предложения по редакции отдельных положений указанных законов, которые были изменены законом от 7 октября 2010 года. Хотел бы обратиться к Руслану Алексеевичу (Стефанчуку - ред.) с просьбой возглавить эту работу и подготовить объединенный проект закона по этому вопросу для рассмотрения в Верховной Раде Украины. Предлагаю провести указанную работу в течение двух недель - я думаю, что этого будет достаточно. Если нет, то будем изменять сроки", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Разумков поручил подготовить постановление Верховной Рады о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Источник: УНН
Теги: закон, ВРУ, Дмитрий Разумков
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