Разумков поручил комитетам доработать 13 законов

КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета поручил профильным комитетам доработать 13 законов, в которых действующие редакции определенных положений не определены парламентом, передает корреспондент УНН.

"30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины принял решение о конституционности закона о внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года и признал его неконституционным. В этом решении КСУ обязал органы государственной власти безотлагательно привести нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией Украины в редакции от 28 июня 1996 года. Во исполнение этого решения Конституционного суда Верховная Рада Украины 7 октября 2010 года приняла закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их у соответствие с Конституцией Украины", - сказал спикер парламента.

Он напомнил, что 21 февраля 2014 года ВРУ приняла решение о возобновлении действия Конституции Украины от 2004 года, а вышеупомянутый закон был признан таким, что утратил силу. Вследствие упомянутых событий на сегодняшний день действуют 13 законов, которые парламентом еще не определены в действующей редакции их отдельных положений, которые меняли закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины от 7 октября 2010 года.

"Перечень этих законов вам всем роздан. Хотел бы обратиться к комитетам, в соответствии с предметами их ведения проработать эти вопросы и внести предложения по редакции отдельных положений указанных законов, которые были изменены законом от 7 октября 2010 года. Хотел бы обратиться к Руслану Алексеевичу (Стефанчуку - ред.) с просьбой возглавить эту работу и подготовить объединенный проект закона по этому вопросу для рассмотрения в Верховной Раде Украины. Предлагаю провести указанную работу в течение двух недель - я думаю, что этого будет достаточно. Если нет, то будем изменять сроки", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Разумков поручил подготовить постановление Верховной Рады о катастрофе самолета МАУ в Иране.