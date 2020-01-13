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Боевики привлекают группы российских спецслужб для поиска дезертиров - разведка

Боевики привлекают группы российских спецслужб для поиска дезертиров - разведка

КИЕВ. 13 января. УНН. По данным разведки, боевики привлекают оперативные группы российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечение оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск", - отметил он.

Отмечается, что данное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознания неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, в т. ч. с оружием.

Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, для сокрытия обострения проблем дезертиров, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, выдают себя при общении с гражданским населением за представителей "местных органов МВД" или "военных комендатур", которые якобы проводят опрос для "предотвращения диверсий".

Напомним, командиры противника на отдельных участках получили разрешение на обстрел техники Объединенных сил в случае с их обнаружения с передовых позиций боевиков.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, террористы, дезертиры, боевики
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