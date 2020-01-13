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Британское издание назвало оккупированный Крым "российским"

Британское издание назвало оккупированный Крым "российским"

КИЕВ. 13 января. УНН. Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым "российским". На это отреагировало посольство Украины в Соединенном Королевстве на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор - нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - говорится в сообщении.

Так, статья с соответствующим упоминанием была опубликована британским изданием в день лунного затмения - 11 января 2020.

"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в новости.

Напомним, что популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым "российским".

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Великобритания
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