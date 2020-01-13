Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 13 января 2020 15:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 90 млн гривен
За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 90 млн гривен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10200
Версия для печати

Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Художественного арсенала

Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Художественного арсенала

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественного арсенала". Соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал", - говорится в тексте указа.

Так, согласно указу Президента главой Совета определен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Кроме того, в состав совета вошли супруга Президента Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.

Добавим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, супруги Трейси (граждане Соединенных Штатов) передали Украине картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была вывезена во время оккупации Украины немецкими войсками.

Источник: УНН
Теги: арсенал, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Дмитрий Кулеба, Владимир Бородянский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.