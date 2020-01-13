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Зеленский назначил стипендии спортсменам с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта

Зеленский назначил стипендии спортсменам с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил ряд президентских стипендий для выдающихся спортсменов с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренеров. Об этом говорится в указе Президента Украины №5/2020, информирует УНН.

"В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года №290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержке паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине "поставновляю назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам с паралимпийских и дефлимпийских видов спорта и их тренерам", - говорится в тексте указа.

Кроме того, в тексте указа говорится, что с вступлением в силу настоящего Указа лицам, указанным в статье 1 настоящего Указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим Указом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2019 года подписал Указ "О стипендиях Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров".

Источник: УНН
Теги: стипендии, паралимпийцы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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