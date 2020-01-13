Сольский о рынке земли: запрещается продажа гражданам государства агрессора

КИЕВ. 13 января. УНН. Согласно законопроекту о рынке земли, с учетом поправок ко второму чтению, даже при условии проведения референдума запрещается приобретение земли гражданами государств агрессора. Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

"Даже при условии проведения референдума запрещается осуществлять сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в пятидесяти километровой зоне. Кроме того, даже при условии проведения референдума запрещается приобретение юридическими лицами: участниками которых являются граждане агрессора или другие государства, у которых невозможно установить конечного бенефициара, или если последние зарегистрированы в оффшорных зонах", - отметил Сольский.

По его словам, также запрещается продажа земли членам террористических организаций, физическим и юридическим лицам в отношении которых применены персональные санкции. Также физическим юридическим лицам и подконтрольным им юридическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, по словам председателя ВР Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.