Президент подписал закон о наказании за кнопкодавство

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404, который парламент принял 19 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, нардепы ввели уголовную ответственность за кнопкодавство 19 декабря.