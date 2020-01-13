В прошлом году в Украине предоставили 2322 отказа на ввоз книг с территории государства-агрессора

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2019 году Госкомтелерадио выдал 4652 разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и предоставил 2322 отказа в выдаче разрешений на ввоз указанной издательской продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Так, согласно Закону Украины "Об издательском деле" Госкомтелерадио в течение 2019 года принимал меры по ограничению доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

"Всего в 2019 году Госкомтелерадио выдал 4652 разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, и предоставил 2322 отказа в выдаче разрешений на ввоз указанной издательской продукции", - говорится в сообщении.

Так, в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания. Еще 2171 отказ предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявлениґ в представленных документах недостоверных сведений.

Отмечается, что в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека внесено 211 наименований печатной продукции.

Также сообщается, что в 2019 году составили 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов, а незаконно ввезенную продукцию изъяли из обращения.

"Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн", - сообщили в ведомстве.

В Госкомтелерадио напомнили, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", введенные в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2019 года №82/2019, принято, в частности, применение санкции к юридическим лицам государства-агрессора, которые выпускают и распространяют печатную продукцию антиукраинского содержания. К санкционным спискам, по предложению Госкомтелерадио, включены 12 юридических лиц Российской Федерации (девять издательств и три владельцы веб-сайтов), которые регулярно распространяют издательскую продукцию, содержание которой направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В связи с этим, Госкомтелерадио своим приказом от 25 марта 2019 года №159 приостановил на срок применения санкций (три года) выдачу Субъектам хозяйствования разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11894 ранее выданных разрешений.

Напомним, что Украина с 2017 года отказала в ввозе около 1 млн книг из России.