Гектар земли в Украине в среднем будет стоить 27,4 тыс. гривен

КИЕВ. 13 января. УНН. Согласно законопроекту о рынке земли, обработанного ко второму чтению, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27,499 грн за 1 га. Об этом говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению, передает УНН.

Так, согласно презентации, по данным Госгеокадастра о нормативно денежной оценке сельскохозяйственных угодий, среднее значение НДО 1 гектара пашни в Украине составляет 27 499,72 грн. В зависимости от региона средняя НДО колеблется от 21 411 грн в Житомирской области до 33646 грн в Черкасской области.

При обсуждении презентации земельной реформы, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил: "Установленная минимальная цена, по которой могут продаваться земли - не может быть меньше, чем нормативно денежная оценка".

Как сообщал УНН ранее, по словам председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, соответственно в законопроекте о рынке земли, с учетом поправок ко второму чтению, даже при условии проведения референдума запрещается приобретение земли гражданами государств агрессора.