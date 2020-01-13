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Сольский: законопроект о рынке земли - это лишь "одна страница" земельной реформы

Сольский: законопроект о рынке земли - это лишь "одна страница" земельной реформы

Николай Сольский

КИЕВ. 13 января. УНН. Законопроект о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине №2178-10 только одна страница в земельной реформе в Украине. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

"Этот законопроект, вокруг которого последние пару месяцев так много эмоций, если сравнить с книгой, то вы открываете и это только первая страница. Вносятся изменения всего-навсего до 11 статей. Законопроект №2194, который прошел уже первое чтение, который в этом году также будет рассматриваться этот, который мы сейчас обсуждаем (№2178-10 - ред.) - 6 страниц текста, а у того - 330. Чтобы просто было понятно, что обсуждаются первые какие-то базовые вещи, связанные с земельной реформой. Очень много вещей - в других законопроектах", - сказал Сольский.

По его словам, реформы рынка земли касаются такие законопроекты, как №2194 по дерегулированию, развитию преимущественного права, №2195 о передаче местным общинам распоряжения государственными землями, №2280 по пространственного планирования и т.д.

"Сейчас определены какие-то базовые ключевые вещи, которые, очевидно, будут влиять на все остальные законы, но это лишь страница земельной реформы", - сказал Сольский.

Напомним, по словам главы ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: земля, реформы, рынок
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