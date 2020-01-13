Иран не пытается переложить вину за авиакатастрофу на США - Пристайко

КИЕВ. 13 января. УНН. Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США. Об этом в комментарии BBC Radio 4 в понедельник рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает УНН.

"Они признают (ответственность) на самом высоком уровне", - рассказал Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани.

Он добавил одновременно, что "на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было длинное объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции ..., что были чрезмерные действия на тактическом уровне и т.д.".

"Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбным странам" (Grieving nations - стран, которые потеряли своих граждан в катастрофе - ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил Пристайко.

Министр также отметил, что президент Ирана призвал не забывать, что половина пассажиров самолета были граждане Ирана - так и Иран выполнить часть своих обязательств.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.