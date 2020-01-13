У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" заражение крови - Денисова

КИЕВ. 13 января. УНН. В фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева заражение крови через укусы насекомых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисова.

"В незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева - заражение крови. Санитарное состояние общей камеры "ФКУ СИЗО 1 ГУФСВП России в Республике Крым и города Севастополя", где находился гражданин Украины, не соответствует установленным нормам. Помещение кишит клопами и блохами. Вследствие укусов насекомых, в Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови", - пишет она.

Денисова отметила, что Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи.

"Несмотря на ухудшение состояния здоровья, он не получает надлежащей медицинской помощи. Сейчас наш согражданин помещен в "ГБУЗ ЖК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.И. Балабана". Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - добавила она.

По этому поводу она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Срочно прошу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействие в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи. Тофик Абдулгазиев незаконно задержан силовиками РФ 27 марта 2019 года. Продолжается предварительное следствие по делу "Хизб ут-Тахрир", - подытожила она.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Армении и Румынии способствовать защите прав и интересов граждан Украины, обвиняют в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" была инициирована весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Как ранее сообщалось в УНН, осужденного в севастопольской "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор.