Офис Генерального передал в суд дело в отношении судей Майдана

КИЕВ. 13 января. УНН. Офис Генерального прокурора направил в Соломенский райсуд Киева обвинительный акт в отношении трех бывших судей Апелляционного суда Киева, которые обвиняются в постановлении заведомо неправосудного решения в одном из активистов Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“Офис Генерального прокурора направил в Соломенский райсуд Киева обвинительный акт в отношении трех бывших судей Апелляционного суда Киева, которые обвиняются в постановлении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК Украины) и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376-1 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и улице Грушевского в Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них.

“В настоящее время районными судами Киева и Киевской области осуществляется судебное разбирательство обвинительных актов в отношении следователей, прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и указанного гражданина. Также судом рассматривается обвинительный акт в отношении следователя судьи Соломенского районного суда Киева, которая своим неправосудным решениям применила к нему строгий мера пресечения — содержание под стражей”, — отмечается в сообщении.

Напомним, ГБР утвердило подразделение по расследованию “дел Майдана”.