Секретарь СНБО обсудил с поверенным в делах США расследования катастрофы PS752

КИЕВ. 13 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин состоянии расследования катастрофы самолета рейса PS 752 “Международных авиалиний Украины” в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время встречи стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в Иране", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Данилова, пока украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана, а часть экспертной группы Украины, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются на родину.

Временный поверенный в делах США выразила искренние соболезнования от Посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.