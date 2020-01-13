Британское издание "вернуло" Крым по просьбе украинского посольства

КИЕВ. 13 января. УНН. Британское издание Daily Mail исправило статью, в которой ранее назвал оккупированный Крым российским. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании, передает УНН.

“По просьбе посольства Daily Mail удалил неверную информацию о Крыме как часть России, потому что все мы знаем, что Крым — это Украина”, — говорится в сообщении посольства.

Исправление можно увидеть и в статье издания, где Крым больше не обозначено как часть России. В то же время, как часть Украины его тоже не обозначено.

Как сообщал УНН, статья с упоминанием “российского” Крыма была опубликована британским изданием в день лунного затмения — 11 января 2020 года.

“Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия”, — говорится в новости.