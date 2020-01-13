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Комитет принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

Комитет принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

КИЕВ. 13 января. УНН. Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ. Об этом в Facebook написала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

"Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект Заявления Парламента Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году" и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады", - написала Ясько.

По ее словам, украинская делегация должна ехать в Страсбург, чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы.

"Мы понимаем, что там будет непросто. Но новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - отметила Ясько.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении "Об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году".

Источник: УНН
Теги: ВР, ПАСЕ, Украина, комитет
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