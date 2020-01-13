Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 13 января 2020 20:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6255
Версия для печати

Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"

Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"

КИЕВ. 13 января. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят разобраться с качеством газа, украинцы жалуются, что его разбавляют. Соответствующая петиция № 22/082600-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Разберитесь с газом для населения, чем разбавляют. Этот газ не греет, а кубы двигаются на счетчике", - говорится в тексте петиции.

Петиция набрала 10 голосов и 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 91 день.

Напомним, объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 января уменьшился до 18,124 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, петиция, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.