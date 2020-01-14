Президент подписал закон о переходе на электронную форму финотчетности партий

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции” № 410, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“Документ упрощает процедуру представления финансовой отчетности политических партий, предусмотренную Законом „О политических партиях“, заменяя бумажную форму финансовой отчетности на электронную. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей политпартий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности, и повысит эффективность деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)”, — говорится в сообщении.

Так, согласно закону, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте НАПК и подавать их через электронную систему.

“НАПК должно за шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До начала работы этой электронной системы политсилы подают отчетность, как обычно”, — отмечается в сообщении.

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Документ также предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначения осуществляемого платежа.

Закон также четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

Кроме того, документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля по финансированию деятельности партий и использования ими средств.

Отмечается, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (14 января), кроме подпункта 4 пункта 1 и пункта 4 раздела I этого закона, которые вступают в силу с 2021 года.

Напомним, накануне Зеленский подписал законопроект о введении “реестра педофилов”.