Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая
Майк Помпео
КИЕВ. 14 января. УНН. Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник Госсекретарь США Майк Помпео, пишет Радио Свобода, передает УНН.
В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью под названием “Восстановление стратегии сдерживания: пример Ирана”, что была посвящена “восстановлению настоящей стратегии сдерживания” по Ирану после того, как стратегия предыдущих администраций поощрила Тегеран к его “подрывной деятельности”.
“Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать”, — заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключила в 2015 году так называемую ядерную сделку с Ираном, которая, по его словам, добавила смелости Тегерана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео: вопрос войск США в Ираке будет решаться в сотрудничестве с иракскими лидерами
Согласно словам госсекретаря США Майка Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он вспомнил поставки боевого оружия в Украину, денонсации Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий по России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается различными странами.
“Мы восстанавливаем значение понятия сдерживания”, — подчеркнул Помпео.
Напомним, Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций.