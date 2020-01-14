Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

КИЕВ. 14 января. УНН. Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник Госсекретарь США Майк Помпео, пишет Радио Свобода, передает УНН.

В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью под названием “Восстановление стратегии сдерживания: пример Ирана”, что была посвящена “восстановлению настоящей стратегии сдерживания” по Ирану после того, как стратегия предыдущих администраций поощрила Тегеран к его “подрывной деятельности”.

“Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать”, — заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключила в 2015 году так называемую ядерную сделку с Ираном, которая, по его словам, добавила смелости Тегерана.

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Согласно словам госсекретаря США Майка Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он вспомнил поставки боевого оружия в Украину, денонсации Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий по России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается различными странами.

“Мы восстанавливаем значение понятия сдерживания”, — подчеркнул Помпео.

Напомним, Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций.