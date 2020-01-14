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У Президента считают целесообразным сохранить особый статус Севастополя до деоккупации

У Президента считают целесообразным сохранить особый статус Севастополя до деоккупации

КИЕВ. 14 января. УНН. В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу. Об этом написал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, информирует УНН.

"В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины", - написал Кориневич.

По его словам, соответствующая правка была внесена по обращению Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым, которое было направлено Комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г. Севастополь является временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменено, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - подчеркнул представитель Президента.

Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада на этой неделе планирует направить в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в закон в части децентрализации.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, Севастополь, особый статус
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