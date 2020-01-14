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Разумков рассказал, на сколько повысится зарплата нардепов

Разумков рассказал, на сколько повысится зарплата нардепов

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 января. УНН. Зарплата народных депутатов Украины в 2020 году в связи с прожиточным минимумом повысится примерно на 3000 гривен. Об этом во время пленарного заседания заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Есть индексация заработной платы народных депутатов Украины. Однако она не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, о 100 тысячах, где-то я видел о 150 тысячах. Изменения заработной платы - около 3000 грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом", - отметил Разумков.

Напомним, законом о Госбюджете, который вступил в силу 1 января 2020 года, меняет размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн.

Источник: УНН
Теги: зарплата, парламент, нардепы, Дмитрий Разумков
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