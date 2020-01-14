"Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП из-за зарплат

КИЕВ. 14 января. УНН. В парламентской фракции "Слуга народа" обратились к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой поднять в парламенте вопрос высоких зарплат руководителей государственных предприятий и министров. Об этом в кулуарах ВР заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.

"Прямо сейчас будет выступление господина Разумкова. Мы обратились к нему, у нас была фракция, мы обратились от фракции, чтобы поднять этот вопрос, вызвать на "ковер" представителей Кабмина, государственных предприятий для того, чтобы они доложили. Потому что мы считаем, что это в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты, но некоторые случаи они просто выглядят стыдно", - сказал Арахамия.

Отметим, ранее стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 миллионов гривен зарплаты.

Как сообщал УНН, должностной оклад Алексея Оржеля в должности министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре и ноябре 2019 года составил по 16 тыс. гривен.