Перерыв в Раде продлили на полчаса

КИЕВ. 14 января. УНН. Перерыв в утреннем заседании Верховной Рады Украины продлен на полчаса, в 12:05. Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

“Поступило заявление еще от двух фракций, перерыв продлен до 12:05”, — отметил Стефанчук.

Добавим, что ранее председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв на полчаса, до 11:05, которая затянулась до 11:35.

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании и собрал глав фракций и председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского на совещание в своем кабинете.