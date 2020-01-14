Бородянский рассказал, сколько зарабатывает он и его замы

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, сколько зарабатывает он и его заместители, и заявил, что считает, что специалистам на госслужбе должны предлагать лучшие условия труда, чем в частных компаниях, поэтому соответствующим должен быть и уровень зарплат. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы рынка, а если мы действительно хотим лучших, то выше того, что в среднем может предложить рынок", - заявил Бородянский, комментируя уровень министерских зарплат, и не высокие ли они.

Как заявил министр, в настоящее время на государственной службе работает более 200 тыс. человек, и задача государства за 3-4 года перейти к понятному и справедливому рынку оплаты труда всем госслужащим.

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"Теперь о том, какое вознаграждение получают госслужащие в МКМС. Ведь самым популярным запросом от СМИ в пресс-службу министерства есть запрос по зарплате министра и его заместителей. Отвечаю. На посту министра за 2019 год я получил 151 378 грн, из них в сентябре: 7 360 гривен, в октябре - 40 250, в ноябре - 12 880 гривен в декабре - 90 888 гривен. То есть, средняя зарплата за месяц составляла 37 844 тысячи гривен. Без учета налогов", - написал Бородянский.

Он также рассказал, какие зарплаты получают его заместители.

Анатолий Максимчук получил в октябре - 9 880, в ноябре - 116 546, в декабре - 199 656. За весь период - 326 082 гривен. То есть, средняя зарплата за месяц - 108 694.

Ирина Подоляк получила в октябре 9 220 гривен, в ноябре - 114 936, в декабре - 193 586. За весь период - 317 743, то есть средняя зарплата за месяц - 105 914 гривен.

Владимир Шумилин получил в октябре 9 220 гривен, в ноябре - 114 936, в декабре - 164 643. За весь период 288 799 гривен, то есть в среднем за месяц 96 266 гривен.

Алексей Сивирин получил в октябре 6 659 гривен, в ноябре - 114 936 гривен, в декабре 173 088 гривен. За весь период 294 683, то есть, в среднем за месяц 98 227 гривен.

По его словам, Светлана Фоменко была назначена заместителем министра 2 января 2020 года, до этого периода она занимала должность первого заместителя Министерства культуры, которое было ликвидировано.

Добавим, министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий.

Ранее УНН писал, что в Минкульте, в 2020 году планируют реализовать три крупных проекта.