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Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса

Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram фракции “Слуга народа”.

“Игорный бизнес не будет работать под видом государственных лотерей. Заведения с игровыми автоматами не должны прикрываться договорам передоверия на распространение мгновенных лотерей. Поэтому сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект № 2285-д „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ в первом чтении”, — говорится в сообщении.

Так, комитет во-первых предлагает увеличить возраст игроков от 18 до 21. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы.

“Ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских поправок”, — говорится в сообщении.

Напомним, за последние две недели правоохранители ликвидировали 112 нелегальных игорных заведений в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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