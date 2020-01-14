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МИД Израиля: мы осуждаем почитание в Украине ответственных за убийство евреев

МИД Израиля: мы осуждаем почитание в Украине ответственных за убийство евреев

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине “антисемитских идеологов украинского национального движения” и “ответственных за убийство евреев во время Холокоста”. Соответствующее заявление израильского МИД обнародовала пресс-служба ведомства в понедельник, 13 января, передает УНН.

“Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений”, — указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Государства Израиль также подчеркнули, что “сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом — включая глорификацией антисемитов и убийц евреев — не внутренним делом одной страны”.

“Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру”, — отмечается в заявлении.

Накануне, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом.

Стоит напомнить, что в начале года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые “нужно раз и навсегда осудить”.

Впоследствии, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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