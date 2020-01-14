Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 14 января 2020 15:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4230
Версия для печати

Первое в этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января - Олифер

Первое в этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января - Олифер

КИЕВ. 14 января. УНН. В Минске в этом году первое заседание Трехсторонней контактной группы состоится 16 января. Об этом сообщила прессекретар представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

Олифер, сообщает, что сегодня в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

“В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года”, — написала Олифер.

По ее словам, во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

“Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей — только из этого может начаться возвращение мира”, — подчеркнул Кучма.

Напомним, Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности, однако Россия ни разу на это не согласилась.

Источник: УНН
Теги: Украина, контактная группа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.