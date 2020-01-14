Гончарук отстранил руководителя Закарпатского облуправления лесного хозяйства Мургу

КИЕВ. 14 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу от должности на время проведения аудита. Об этом премьер заявил во время совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов по дальнейшему развитию лесной отрасли, передает корреспондент УНН.

“По Закарпатью у нас есть очень плохая информация: и в СМИ, и многие депутатских обращений было лично за вами. Я попросил вас отстранить от исполнения обязанностей до окончания проведения аудита. А по итогам, если будут основания — уволить в первую очередь”, — сказал Гончарук.

Премьер пояснил, что проверка не должны осуществлять те же люди, которых и проверяют.

“То же касается и других областей, по которым есть сомнения в публичной плоскости. Объясняю свою логику — очень просто, для того чтобы вы не думали, что проверку проводят те же люди, которых и проверяют. Там где есть сомнения в общества, руководителя отстраняют, проводим аудит — по его итогам принимаем соответствующее решение”, — добавил Гончарук.

Так, по его информации, плохую репутацию имеют управления лесного и охотничьего хозяйства в Черниговской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

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