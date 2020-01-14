В "Слуге народа" рассказали, как можно выиграть войну с РФ

КИЕВ. 14 января. УНН. Украина может выиграть войну с Россией, если сделает экономический прорыв. Об этом сообщила во время медиа-мероприятия во вторник председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает корреспондент УНН.

"Мы завоевали свою свободу, в том числе во время майданов, завоевали, чтобы потом, после этой свободы, стать экономически более состоятельными, чем агрессор, что воюет с нами. Мы можем выиграть войну, если мы сделаем экономический прорыв. Мы можем показать России как нации, что мы можем жить благополучно и лучше, чем живут они", - сказала Третьякова.

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По ее словам, все это связано с экономическим ростом и конкуренцией, в том числе международной.

"Потому что перевернув свои ценности от России к Европе, мы должны сделать такой же экономический прорыв и наконец получить равные условия и правила игры, в том числе в трудовых отношениях, но и стимулы для развития экономики, получить наконец то, что мы называем счастьем", - сказала глава комитета.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.