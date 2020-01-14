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Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине

Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине

КИЕВ. 14 января. УНН. Второй Президент Украины Леонид Кучма встретился сегодня, 14 января, со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Хайди Грау. Стороны поговорили об имплементации "минских соглашений" и реализации договоренностей в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований боевиков, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только из этого может начаться возвращение мира", - подчеркнул Леонид Кучма.

Как сообщалось ранее в УНН, первое этом году заседание ТКГ в Минске состоится 16 января - Олифер.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения, Минск, Нормандский формат, Нормандская четверка, контактная группа, Леонид Кравчук

В тексте упоминаются

Кучма Леонид
Кучма Леонид
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