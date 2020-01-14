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МИД Украины отреагировал на заявления Израиля касательно "антисемитов"

МИД Украины отреагировал на заявления Израиля касательно "антисемитов"

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Государства Израиль касательно чествования в Украине “антисемитов и убийц евреев”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций”, — указано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что: “Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем оставаться важными направлениями государственной политики Украины”.

“Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа честь всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков”, — добавили в МИД.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине “антисемитских идеологов украинского национального движения” и “ответственных за убийство евреев во время Холокоста”.

Накануне, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом.

Стоит напомнить, что в начале года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые “нужно раз и навсегда осудить”.

Впоследствии, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Израиль
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