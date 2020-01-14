Рада приняла постановление о катастрофе украинского самолета в Иране

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления № 2726 о заявлении ВРУ в связи с трагической гибелью рейса PS752 авиакомпании МАУ в результате его сбивания в Иране. Соответствующее решение поддержали 368 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проект постановления предусматривает одобрение Заявления Верховной Рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины вследствие его сбивания Исламской Республикой Иран.

В своем заявлении Верховная Рада Украины выражает глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020 года, и коллективу авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в связи с утратой коллег. Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат.

Кроме того, в заявлении говорится, что Верховная Рада Украины ожидает официальные извинения Исламской Республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада Украины настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе.

Также, ВР призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам подготовить постановление парламента о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 в Иране.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.