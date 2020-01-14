Рада приняла в целом законопроект об объединении новой таможни

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект № 2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы предусматривает внесение изменений в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб Украины.

Кроме этого, по словам автора законопроекта, он вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы Украины как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме этого, проектом Закона предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

При подготовке ко второму чтению в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступило 116 поправок, большинство из которых были учтены.

Напомним, 3 декабря 2019 года парламентарии приняли за основу проект закона №2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Соответствующее решение поддержали № 2318-1 народных депутатов Украины.