Рада предварительно изменила законодательство по соцзащите военных и их семей

КИЕВ. 14 января. УНН. Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом Закона №2343 о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривается урегулировать вопрос об упорядочении вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим, уточнение отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем.

В законопроекте предлагается исключить пункт об увольнении с военной службы досрочно военнослужащих, семьи которых потеряли кормильца и не имеют других трудоспособных членов и членов семьи с самостоятельным заработком.

Кроме того, законопроектом предлагается определить минимальный размер должностного оклада военнослужащего (кроме военнослужащих срочной службы) не менее размера двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, а минимальный размер оклада по воинскому званию - одного размера такого прожиточного минимума.

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Также законопреокт меняет продолжительность отпусков военным. В частности, во время военного положения или в начале военных действий отпуск с сохранением денежного обеспечения может быть продолжительностью не более 15 суток, ранее в законе было определено не более 10 суток.

Согласно тексту законопроекта, жене (мужу) военнослужащего ежегодный основной отпуск по ее (его) желанию предоставляется в удобное для нее (него) время одновременно с ежегодным основным отпуском военнослужащего.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.

Как сообщал УНН ранее, 28 ноября, состоялось заседание совместной рабочей группы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с целью обсуждения и выработки предложений к проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей "№2343.