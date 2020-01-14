Рада предварительно одобрила изменения в УПК по разгрузке судей

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2456 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей направлен на разгрузку судов Украины от рассмотрения значительного количества уголовных производств коллегиями в составе трех судей, что позволит ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, уменьшит количество уголовных дел, которые передаются из одного суда в другой в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, что в целом улучшит качество доступа граждан к правосудию.

Кроме того, законопроект предусматривает рассмотрение уголовных производств, о преступлениях, за которые предусматривается наказание сроком более двенадцати лет, коллегией судей только по ходатайству обвиняемого.

Напомним, как Повидов Премьр-министр Украины Алексей Гончарук, Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта по регулированию работы суда присяжных.