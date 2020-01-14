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Нардепы изменили процедуру назначения руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО и Крыму

Нардепы изменили процедуру назначения руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО и Крыму

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях. Соответствующее решение поддержали 304 парламентариев, передает корреспондент УНН.

После вступления в силу он обеспечит Украине лучшие возможности сохранить объекты культурного наследия и культурных ценностей, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и в АРК.

Что изменится:

Процедура назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях;

Полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского головы;

Имущественные права музеев, через определение главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях будут иметь надлежащую субъектность для представительства в судах.

Напомним, в октябре 2019 года парламентарии проголосовали законопроект о сохранении культурных ценностей за основу.

Источник: УНН
Теги: ВР, Крым, Украина, ОРДЛО
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