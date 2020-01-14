Нардепы изменили процедуру назначения руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО и Крыму
КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях. Соответствующее решение поддержали 304 парламентариев, передает корреспондент УНН.
После вступления в силу он обеспечит Украине лучшие возможности сохранить объекты культурного наследия и культурных ценностей, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и в АРК.
Что изменится:
Процедура назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях;
Полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского головы;
Имущественные права музеев, через определение главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях будут иметь надлежащую субъектность для представительства в судах.
Напомним, в октябре 2019 года парламентарии проголосовали законопроект о сохранении культурных ценностей за основу.