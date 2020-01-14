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Председатель ГНС за две недели должен представить Кабмину план переаттестации всех налоговиков

Председатель ГНС за две недели должен представить Кабмину план переаттестации всех налоговиков

КИЕВ. 14 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил руководителю новой налоговой службы Сергею Верланову разработать и представить на рассмотрение Кабмина план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины в двухнедельный срок. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ситуация, которая сложилась в одесской налоговой свидетельствует о том, что нам еще нужно много над чем работать и усиливать контроль. Поэтому, во-первых, прошу руководителя Новой налоговой Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах", - написал Гончарук.

Также он заявил, что нужно провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата.

"А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины", - отметил Гончарук.

Он отметил, что правительство не позволит никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей".

"Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Те, кто думает, что до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени - глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не разрешено", - добавил он.

Напомним, по делу налоговиков Одесской области, в которой накануне разоблачили на даче взятки в 25 тыс. долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, налоговая служба
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