В Раде завтра планируют рассмотреть законопроекты по децентрализации и игорному бизнесу

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии на пленарном заседании 15 января должны рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений к Конституции по децентрализации власти и о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на завтрашнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти №2598.

Также нардепы планируют рассмотреть на первом чтении законопроекты о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр №2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты о среднем образовании №0901, об изменениях в законодательстве о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики №2042, а также о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей ВПЛ №0930.

В первом чтении нардепы планируют рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию национального органа интеллектуальной собственности №2255, 2255-1, по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом №2258.

Кроме того, плануюеться рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения №2126 и другие.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что на заседании фракции 15 января 2020 года будут обсуждать заоблачные премиальные работников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес.