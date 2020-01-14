Разумков поручил комитету рассмотреть вывод КСУ относительно закона о кнопкодавстве

КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков во время вечернего пленарного заседания поручил комитету рассмотреть вывод Конституционного суда Украины относительно закона о лишении народных депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство", передает корреспондент УНН.

Так, во время вечернего пленарного заседания Разумков объявил о появлении заключения Конституционного суда относительно президентского закона о лишении народных депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство" № 1027 и поручил комитету по вопросам правовой политики рассмотреть данный вывод.

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Напомним, Конституционный Суд Украины обнародовал заключение по законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавства.