Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 14 января 2020 23:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8595
Версия для печати

Разумков поручил комитету рассмотреть вывод КСУ относительно закона о кнопкодавстве

Разумков поручил комитету рассмотреть вывод КСУ относительно закона о кнопкодавстве

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков во время вечернего пленарного заседания поручил комитету рассмотреть вывод Конституционного суда Украины относительно закона о лишении народных депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство", передает корреспондент УНН.

Так, во время вечернего пленарного заседания Разумков объявил о появлении заключения Конституционного суда относительно президентского закона о лишении народных депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство" № 1027 и поручил комитету по вопросам правовой политики рассмотреть данный вывод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал закон о наказании за кнопкодавства

Напомним, Конституционный Суд Украины обнародовал заключение по законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавства.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.